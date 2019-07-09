بالأرقام.. تعرَّف على تفاصيل السلم الجديد لرواتب #الوظائف_التعليمية

صحيفة الخليج الالكترونية نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تفاصيل قرار الموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية الذي أصدرته الجهات المعنية الأسبوع قبل الماضي. فيما يترقب العاملون في قطاع التعليم إعلان وزارة التعليم تفاصيل سلم رواتب الوظائف التعليمية ولائحة الوظائف التي تقرها لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية. Advertisements ونص السلم الجديد على توزيع المعلمين والمعلمات على رتب ومستويات ودرجات ، كما تم تحديد العلاوات السنوية.

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