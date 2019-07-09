تنفيذ حكم القصاص في جانٍ ارتكب جريمة قتل بـ #الدمام

الخليج - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

ونفذت الوزارة حكم القتل في الجاني سالم بن عبدالله بن مبارك الكربي الذي أقدم على قتل / محمد بن عبدالرحمن ابن محمد القثامي، وذلك بطعنه بآلة حادة عدة طعنات ،مما أدى إلى وفاته إثر مضاربة جماعية.

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وقالت الوزارة في بيانها إن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً, وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / سالم بن عبدالله بن مبارك الكربي، اليوم الثلاثاء 06 / 11 / 1440هـ، بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وأكدت الوزارة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .