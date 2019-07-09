جامعة_الملك_فيصل توفر #وظائف للمواطنين والمواطنات بنظام العقود المؤقتة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل حاجتها لشغل وظائف للمواطنين والمواطنات بنظام العقود المؤقتة.

وتضمنت الوظائف المعلن عنها وظيفة مهندسة معمارية للإناث، ووظائف مهندس معماري، ومهندس مدني، ومهندس كهروميكانيك، ومهندس ميكانيكا، ومهندس ميكانيكا “تكييف”، ومهندس إلكترونيات “اتصالات”، ومهندس كهربائي، ومهندس سلامة، ومهندس أجهزة طبية، ومهندس أنظمة تحكم، ووظيفة مهندس جودة.

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كما تضمنت الوظائف وظيفة فني كيمياء، ووظيفة محاسب ويفضل من لديه مهارة في اللغة الإنجليزية، وظيفة مراقب إنشاءات يكون حاصلاً على دبلوم في تخصص إنشاءات معمارية أو العمارة أو الكهرباء أو الميكانيكا ولديه خبرة في المشاريع المماثلة ومراقبة الأعمال بالموقع والقدرة على قراءة المخططات وإعداد التقارير.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الدكتور محمد سعيد الزهراني، أنه يشترط في المتقدم لهذه الوظائف، أن يكون حاصلا على البكالوريوس في التخصص المطلوب، ولديه خبرة في المجال، باستثناء وظيفة مراقب إنشاءات فيشترط فيها الدبلوم فقط، كما تستثنى المتقدمة لوظيفة مهندسة معمارية من شرط الخبرة.

ودعا الدكتورالزهراني الراغبين للتقديم عبر موقع عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس، وإرفاق المستندات المطلوبة عبر الرابط، لافتا إلى أن التقديم سيكون مفتوحاً اعتبارا من اليوم الثلاثاء 6/ 11/ 1440هـ حتى الثالثة عصراً من يوم الإثنين 12/ 11/ 1440هـ.