الأرصاد تطلق تنبيهات من #تقلبات_جوية على هذه المناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عددا من التنبيهات في عدد من المناطق، تحذر من تقلبات جوية تتضمن نشاطاً في الرياح السطحة وأتربة مثارة، تسبب في شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ففي منطقة الرياض أطلقت الهيئة تنبيها يحذر من نشاط في الرياح السطحية والأتربة المثارة، ما يؤدي لشبه انعدام في الرؤية، يشمل محافظات “الأفلاج، والخرج، والدوادمي، والرياض، والمجمعة، وحوطة بني تميم، والسليل، ووادي الدواسر”، وذلك من خلال الفترة من 12 ظهراً وحتى 6 مساءً.

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وفي منطقة الحدود الشمالية حذر تنبيه الأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي لتدني الرؤية الأفقية بمحافظة رفحاء، وذلك من الساعة 12 ظهراً وحتى 7 مساءً.

فيما حذر التنبيه في منطقة مكة المكرمة من نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، على محافظات “الخرمة، والقنفذة، والموية، وتربة، ورنية”، وذلك خلال الفترة من 11 صباحاً، وحتى الساعة 7 مساءً.

وفي المنطقة الشرقية حذر تنبيه الأرصاد أيضا من نشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي لشبه انعدام في الرؤية الأفقية، على محافظات “الأحساء، والخبر، والخفجي، والدمام، والنعيرية، وحفر الباطن”، وذلك بداية من 12 ظهراً وحتى الساعة 7 مساءً.