محطات_الوقود تُحمِّل البنوك مسؤولية تأخر تركيب أجهزة #مدى

صحيفة الخليج الالكترونية

فيما يبدأ سريان قرار إلزام محطات الوقود بتوفير أجهزة “مدى” الأحد المقبل (11 ذي القعدة 1440هـ)، ألقى ملاك محطات الوقود بالمسؤولية على البنوك في تأخر تركيب أجهزة نقاط البيع بالمحطات.

وقال عدد من أصحاب محطات الوقود بحسب صحيفة “مكة” إن حركة البنوك في تركيب الأجهزة بطيئة جداً، وإن أي تأخير تتحمله البنوك، خاصةً وأنهم طالبوا مراراً بتسريع تركيب شبكات نقاط البيع كونهم المستفيد الأكبر من وجودها.

وحذر أصحاب المحطات من أن البنوك قد لا تتمكن من تغطية جميع المحطات قبل بدء سريان القرار، داعين وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تحري الدقة وعدم تحميلهم المسؤولية تأخر تركيب أجهزة نقاط البيع.

بدوره، أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أن البنوك بدأت منذ فترة في التسويق لمحطات الوقود بتوفير أجهزة نقاط بيع، مؤكداً حرصها على تأمين تلك الأجهزة للمحطات وغيرها من المحال والمؤسسات التجارية والخدمية، في إطار برنامج تطوير القطاع المالي بتحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع غير نقدي ورفع نسبة المدفوعات الالكترونية إلى 70% بحلول 2030.