وزارة_الداخلية تعلن عن توفر #وظائف_إدارية ببرنامج التشغيل الذاتي

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية عن وظائف إدارية شاغرة في برنامج التشغيل الذاتي.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة هي:

– مدير إدارة الموارد البشرية: ومن ضمن الشروط الحصول على درجة الدكتوراه في تخصص الموارد البشرية مع خبرة ست سنوات أو الماجستير في تخصص الموارد البشرية مع خبرة عشر سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية.

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– مساعد للشؤون التنفيذية والتشغيل: درجة الدكتوراه في تخصص إدارة الأعمال أو تخصصات ذات صلة بالوظيفة المطلوبة مع خبرة 6 سنوات أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال أو تخصصات ذات صلة بالوظيفة المطلوبة، مع خبرة 12 سنة وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

أما الشروط العامة فهي : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية التي ستحدد لاحقاً وسيتم استبعاد أي طلب غير مطابق للشروط المطلوبة.

وسيتم التقديم على وظائف وزارة الداخلية من خلال إرسال السيرة الذاتية وصور المؤهلات العلمية والعملية وصورة من إثبات الهوية إلى البريد الإلكتروني التالي:[email protected] ، في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه اعتباراً 1440/11/5هـ .