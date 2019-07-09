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"حسين بن لقور" يكشف عن امتلاك حزب الإصلاح سجونا سرية للتعذيب والقتل

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كشف السياسي والأكاديمي الجنوبي الدكتور  حسين بن لقور عن امتلاك حزب الإصلاح فرع تنظيم الاخوان المسلمين في اليمن سجون سرية في محافظة تعز ومأرب.
 
ونشر لقور تغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها "ليس هناك أكثر كذبا و نفاقا من الإخوان المسلمين, بعد أن أسرفوا في القتل و التفجيرات من خلال جماعاتهم و اذرعهم الإرهابية و أقاموا الدنيا و لم يقعدوها عندما اعتقل عناصر ارهابية.
 
 
وأضاف" اليوم في تعز فقط يديرون سجون ليس فيها مئات بل آلاف المعتقلين في سجون دولة الإخوان التعزية فماذا عن مارب.
 
وتمتلك ميليشات تابعة للإصلاح عشرات السجون الخاصة بها في عدة محافظات يمنية, و تقوم بإخفاء وتعذيب معارضيها فيها.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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