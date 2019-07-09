الدفاع التركية تعلن تحييد 3 إرهابيين شمالي العراق

أنقرة/ أوزجان يلدريم/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد 3 من إرهابيي"بي كا كا" في غارات جوية على مناطق شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع، أن الغارات الجوية على منطقتي حفتانين ومتينا، جاءت بالتوازي مع عملية "المخلب" الجارية في منطقة هاكورك.

وأشار البيان إلى أن الغارات استهدفت مرابض أسلحة ومخابئ وملاجئ، تابعة لعناصر "بي كا كا" الإرهابية.

Advertisements

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شماليالعراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.