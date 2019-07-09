ترامب يشيد بالعلاقات مع قطر ويصف أميرها بـ"الصديق الرائع"

أحمد يوسف / الخليج 365- في كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي خلال مأدبة عشاء أقامها وزير الخزانة ستيفن منوشن، بمناسبة زيارة الشيخ تميم بن حمد إلى واشنطن

- من المقرر أن يلتقي أمير قطر، ترامب، الثلاثاء في البيت الأبيض، وتشهد الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهُم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي، وفق وكالة الأنباء القطرية

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعلاقات بلاده مع الدوحة، واصفاً أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بـ"الصديق الرائع".

جاء ذلك خلال كلمة لترامب في مأدبة عشاء أقامها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، مساء الإثنين بتوقيت واشنطن، بمناسبة زيارة أمير قطر إلى الأخيرة، نقلتها قناة "الجزيرة" القطرية.

وقال ترامب إن "قطر من أعظم المستثمرين في الولايات المتحدة"، فيما أعرب عن تطلعه إلى المحادثات مع الشيخ تميم.

وأضاف: "سنلتقي، وسيكون لقاؤنا جيدا. أتطلع أيضا إلى لقاء كبير مع ممثليكم فلدينا الكثير لنتكلم بشأنه، وهناك أمور كثيرة من الدفاع إلى المشتريات والتجارة".

وتابع الرئيس الأميركي مخاطبًا أمير قطر: "أعلم أن كل شيء سيكون إيجابيا، لطالما كنت حليفا عظيما وساعدتنا في إقامة منشآت عسكرية ومطار عسكري بتمويل قطري فشكرا لكم، أنتم صديق رائع".

ومن المقرر أن يلتقي أمير قطر، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، وستشهد زيارته توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهُم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي، وفق وكالة الأنباء القطرية.

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وخلال مأدبة العشاء، قال الشيخ تميم، إن زيارته لواشنطن هي تأكيد للقيم التي تتشاركها قطر والولايات المتحدة، وأضاف: "نحن هنا الليلة لنحتفل بشراكتنا الاقتصادية القوية".

وتابع: "نحتفل اليوم بالشراكة الاقتصادية القوية مع الولايات المتحدة، نعمل سوياً من أجل محاربة الإرهاب وتمويله، من أجل أن ينعم العالم بالسلام".

وأضاف: "قطر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في الشرق الأوسط، والشركات الأمريكية في قطر واحدة من أكبر المساهمين في هذا النمو، حيث لدينا تاريخ من تبادل الخبرات لنجعل الدولتين من أكبر مصدري الطاقة".

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الشيخ تميم وترامب سيبحثان "أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وسيتبادلان الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم".

كما ستتضمن الزيارة "لقاءات مع كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونغرس"، بحسب المصدر ذاته.

وتأتي الزيارة في ظل ما تشهده المنطقة من توتر متصاعد بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة (ليس بينها قطر)، وإيران من جهة أخرى، منذ تصعيد العقوبات الأمريكية ضد طهران الشهر الماضي، وتخفيض الأخيرة بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم في 2015.

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