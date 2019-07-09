"الجسر" السورية تفوز بأول دورة كروية للإعلاميين في إسطنبول

رنا جاموس/ اسطنبول
توج فريق قناة "الجسر" السورية، مساء الإثنين، بلقب دورة "كأس الإعلاميين" لكرة القدم الودية في مدينة إسطنبول، في نسختها الأولى.
وتغلب "الجسر" على فريق قناة TV Net التركية بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة النهائية للدورة، التي أقيمت على ملعب "تورك تليكوم" في منطقة فلوريا بإسطنبول.
وحضر نحو 100 شخص من مشجعي الفريقين لمشاهدة نهائي الدورة التي انطلقت أولى مبارياتها في رمضان الماضي، برعاية جمعية الإعلاميين العرب وشركة مدماك للانتاج الإعلامي.
وفي مبارة سبقت النهائي، حقق فريق قناة "التلفزيون العربي" المركز الثالث على حساب فريق قناة "TRT Arabic" الذي اكتفى بالمركز الرابع.
وقال المنسق العام للبطولة، أياد الحجي للأناضول، "هذه الدورة هي الأولى من نوعها بين الصحفيين في إسطنبول".
وأضاف أن هذه الدورة شملت 16 فريقا من 16 مؤسسة إعلامية مختلفة، بينها 11 عربية و5 تركية، انقسمت الى أربع مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق.
وأوضح أنه سيتم تنظيم دورة جديدة في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، بتنظيم أوسع وأفضل، لتشمل 24 أو 32 فريقا.
من جانبه، قال أحمد العطرة، وهو أحد المشجعين الذين حضروا اللقاء، ويعمل محررا في قناة الجسر إن مثل هذه البطولات تلعب دورا هاما في عكس المهارات التي يمكن أن يقدمها اللاجئ أو المقيم العربي في تركيا.
ومن قناة TRT Arabic، وصف أنس غونايتين، الدورة الكروية بين الصحفيين بـ"الرائعة"، واعتبرها فرصة جميلة لتفاعل الصحفيين العرب والأتراك في إسطنبول.
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