تركيا.. تعزيزات من القوات الخاصة تصل الحدود مع سوريا

هطاي (تركيا) / حسين ييلدز/ الخليج 365
وصلت دفعة جديدة من القوات الخاصة التركية، إلى ولاية "هطاي" المحاذية للحدود مع سوريا، جنوبي البلاد.
وأفاد مراسل الخليج 365 الثلاثاء، بأن قافلة مؤلفة من 50 مدرعة تحمل قوات خاصة (كوماندوز) إلى قضاء قرقخان بولاية هطاي، قادمة من قواعد مختلفة، وسط تدابير أمنية مشدّدة.
وذكرت مصادر عسكرية أن القوات الخاصة أُرسلت بهدف تعزيز الوحدات العسكرية المتمركزة على الشريط الحدودي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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