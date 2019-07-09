حماية_المستهلك: على الوكيل توفير قطع الغيار الاستهلاكية فورياً

صحيفة الخليج الالكترونية أكدت جمعية حماية المستهلك أنه يتوجب على الوكيل توفير قطع الغيار الاستهلاكية للسيارات فورياً للمستهلك. وأوضحت حماية المستهلك من خلال حسابها على تويتر، أنه يحق للمستهلك الحصول مباشرة على قطع غيار السيارات ذات الطلب المستمر، وفي حال عدم توفرها عليه الاتصال على مركز بينة 935 وتقديم بلاغ.

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