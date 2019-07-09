زلزال بقوة 5.8 درجات قبالة سواحل #إندونيسيا

الخليج - واس وقع زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا في بحر الملوك ​​​. وأفاد مركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع على عمق 40 كلم في بحر الملوك غرب مدينة تيرنيت , مشيراً إلى أنه لم يبلغ عن وقوع أضرار مادية أو بشرية .

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