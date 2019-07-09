شكرا لقرائتكم محكمة إسرائيلية تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية هجمات ضد إسرائيليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 9 يوليو 2019 - اخر تحديث في 8 يوليو 2019 / 21:00

حملت محكمة إسرائيلية اليوم الإثنين السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 هجوما ارتكبها فلسطينيون ضد إسرائيل بين عامي 1996 و2002.



ويأتي هذا الحكم إثر شكوى قدمتها منظمة يمينية نيابة عن ذوي القتلى وطالبت بتعويضات بقيمة بليون شيكل ( 250 مليون يورو، 280 مليون دولار) وفقا لبيان وزارة العدل الإسرائيلية. ووفق البيان، تحدد المحكمة لاحقا قيمة التعويض.

ورفضت السلطة الفلسطينية حضور جلسات القضية في المحكمة المركزية في القدس المحتلة، ومن غير الواضح كيف سينفذ الحكم في ظل عدم اعتراف السلطة الفلسطينية بالمحاكم الإسرائيلية.

Advertisements

وحملت المحكمة الإسرائيلية الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والقائد في حركة فتح مروان البرغوثي الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد خمس مرات في السجون الإسرائيلية، مسؤولية سلسلة من العمليات التي أدت إلى مقتل إسرائيليين.

وقالت المحامية متسانا دارشان - ليتنر من منظمة "شورات هدين" غير الحكومية والتي مثلت أهالي الضحايا "إنه نصر تاريخي أن تتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن الهجمات خلال الانتفاضة الثانية".

وبدأت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000 بعدما قام زعيم المعارضة الإسرائيلية اليميني ورئيس الوزراء لاحقا أرييل شارون بزيارة الحرم القدسي في القدس الشرقية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2017، قرر قاض إسرائيلي بأن تدفع السلطة الفلسطينية ومنفذو هجوم دام وقع عام 2001، بدفع مبلغ 18 مليون دولار كتعويضات لأقارب قتلى الهجوم.