شكرا لقرائتكم الحبس الموقت لوزير جزائري سابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - أ ف ب | منذ 11 ساعة في 8 يوليو 2019 - اخر تحديث في 8 يوليو 2019 / 19:01

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في الجزائر اليوم (الاثنين) بإيداع الوزير الأسبق السعيد بركات الحبس الموقت بتهم ترتبط بفترة شغله منصب وزير التضامن الوطني بين عامي 2010 و2012 ، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.



Advertisements

وذكرت الإذاعة الجزائرية أن بركات (71 سنة) متهم بـ" تبديد المال العام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية حين كان وزيراً للتضامن الوطني والأسرة".

وكان مستشار المحكمة العليا أمر أمس الأحد بحبس الأمين العام السابق لـ"حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم" جمال ولد عباس، بالتهم ذاتها خلال توليه وزارة التضامن أيضاً بين عامي 1999 و2010.

وكان الاثنان عضوين في مجلس الأمة ويتمتعان بالحصانة البرلمانية التي تمنع متابعتهما امام القضاء، إلا انهما تنازلا عن الحصانة في 12 حزيران (يونيو) الماضي. ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان (أبريل) الماضي تحت ضغوط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة، بدأت حملة محاربة فساد طالت مسؤولين كبار ورجال اعمال مرتبطين بالسلطة، خصوصاً عائلة بوتفليقة.

وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها في 22 شباط (فبراير) برحيل رموز "النظام" الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.