شكرا لقرائتكم محادثات عراقية - أميركية تركز على اعادة الاعمار والملف السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 8 يوليو 2019 - اخر تحديث في 8 يوليو 2019 / 18:51

التقى وزير الخارجيَّة العراقي محمد علي الحكيم، أمس الأحد، الموفد الاميركي الخاصّ إلى سورية جيمس جيفري وسفير واشنطن لدى بغداد ماثيو تولر".



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وذكر بيان لوزارة اخارجية العراقية نشرته وكالة الانباء العراقية "واع" ان الحكيم "التقى جيفري وتولر وجرى البحث في العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وأهمِّية تعزيز التعاون الثنائيِّ بين البلدين، وسُبُل دعم العراق في المجالات المُختلِفة، ولاسيَّما إعادة إعمار البنى التحتـيَّة للمحافظات المُحرَّرة".

وأشار البيان الى انه جرى ايضاً "بحث مساعي استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، والتطرُّق لآخر المُستجدّات على الساحة السوريّة، وتبادُل الرؤى حول سُبُل دفع العمليّة السياسيَّة، والتعامل مع تحدِّيات الوضع الإنسانيِّ، فضلاً عن جُهُود مكافحة الإرهاب".

ولفت الوزير العراقي إلى "ضرورة تركيز جُهُود الحلِّ السياسيِّ في سورية على إنهاء الصراع". مُؤكّداً أنَّ "الشعب السوريَّ هو صاحب الحقّ في تقرير مستقبله، وأنَّه شأن يُقرِّره السوريُّون أنفسهم من دون أيِّ تدخّل خارجيّ"، مُعرباً عن أمله في تحقيق النجاح المنشود في إنهاء الأزمة".

ونوَّه الحكيم الى "ضرورة إيلاء الاهتمام الدوليِّ الكافي للتعامل مع تحدِّيات الوضع الإنسانيِّ في المنطقة، ومنها: الأوضاع في سورية".