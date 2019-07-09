شكرا لقرائتكم الرئيس الأوكراني مستعدّ للقاء بوتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كييف - أ ف ب | منذ 13 ساعة في 8 يوليو 2019 - اخر تحديث في 8 يوليو 2019 / 18:51

أعرب الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي عن استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كما طلب من قادة غربيين التوسّط بينهما.



وقال: "أودّ أن أوجّه كلامي الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هل نحن في حاجة الى أن نتحدث ؟ نعم. لنقم بذلك".

ودعا الى أن يكون اللقاء في حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة غربيين آخرين. واقترح مناقشة ملف شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو، والنزاع في شرق أوكرانيا، حيث تواجه القوات الأوكرانية انفصاليين مدعومين من روسيا. وأضاف: "لنناقش لمَن هي القرم ومن هو غير متواجد في منطقة الدونباس"، في إشارة الى شرق أوكرانيا.

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وتعثرت عملية السلام التي تضمّ ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي إن عقد محادثات جديدة قد يكون ممكناً، بمشاركة الدول ذاتها.

لكن زيلينسكي اقترح أن تضمّ تلك المحادثات الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما داعمتان لكييف. وقال: "أقترح التشكيل التالي للمحادثات: أنا وأنت (بوتين) وترامب وماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل. نحن لا نغيّر أو نسقِط أي صيغ ديبلوماسية".

وعلّق ناطق باسم الكرملين، قائلاً: "علينا فهم إذا كانت هناك احتمالات لعقد هذا اللقاء. هذه مبادرة جديدة. بالتأكيد ستُدرس، ولكن لا أستطيع الآن التعبير عن أيّ ردة فعل".