قائد الجيش العراقي على الحدود مع سورية

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محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 8 يوليو 2019 - اخر تحديث في 8 يوليو 2019 / 18:48

زار قائد الجيش العراقي اليوم الاثنين المنطقة الحدودية مع سورية، للاشراف على العملية الامنية التي اطلقتها بغداد أمس لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الارهابي.



وافادت وكالة الانباء العراقية (واع) بان وزير الدفاع نجاح الشمري، اشرف اليوم الأثنين، على تنفيذ المرحلة الثانية للعمليات الامنية التي تحمل شعار "إرادة النصر". وذكر لوزارة الدفاع أن "الشمري اشرف على تنفيذ المرحلة الثانية من العمليات يرافقه عدداً من أعضاء مجلس النواب وكبار القادة".

وتفقد وزير الدفاع، وفق بيان الوزارة "قطعات الجيش من الفرقة السابعة وفرقة المشاة الآلية الثامنة وقوات الحدود والصنوف الساندة والحشد الشعبي، حتى أخر نقطة حدودية مع سورية"، وأطلع على "سير تقدم العمليات العسكرية". واثنى الشمري "على النتائج المتحققة بجهود الإبطال".

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وفي بيان اخر نشرته الوكالة العراقية افاد بان طيران الجيش، دمر اليوم الأثنين، مضافة لـ "داعش" في جزيرة صلاح الدين ضمن عمليات إرادة النصر. وذكر البيان أن "طيران الجيش ووفق احداثيات دقيقة وجه ضربة لاحدى مضافات داعش الارهابي في عمق جزيرة صلاح الدين"، مبيناً أن "الضربة حققت اصابة مباشرة بتدمير المضافة".

وكانت قيادة عمليات الجزيرة، أعلنت في بيان مساء أمس الاحد، تدمير 16 مضافة و13 عبوة ناسفة خلال عملية "إرادة النصر" التي انطلقت في وقت مبكر من صباح أمس على ثلاثة محاور.

وذكرت ان "عملية البحث والتفتيش للمحاور ضمن قطعات عمليات الجزيرة بدأ بعملية كبرى ضمن قاطع عمليات صلاح الدين والحشد العشائري في بروانه وتم تفتيش القرى". واضاف البيان ان "نتائج العملية: تدمير 15 مضافات وتفجير 13 عبوات ناسفة والاستيلاء على دراجتين نارية فيما تم تفجير عجلة مفخخة وحزام ناسف".