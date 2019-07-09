إسرائيل تطالب فلسطين بتعويض قيمته 280 مليون دولار

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وحملت إسرائيل السلطة الفلسطينية مسؤولية الانتفاضة الثانية التي أسفرت عن خسائر بقيمة نحو مليار شيكل، فيما قضت محكمة القدس المركزية التابعة لإسرائيل، أمس الاثنين، بأن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن العمليات التى نفذت فى الانتفاضة الثانية وسيتعين عليها دفع تعويض قدره مليار شيكل إسرائيلى لأسر المصابين، أى حوالى 280 مليون دولار، بحسب صحيفة المصري اليوم.
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في سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن إسقاط طائرة مسيرة مجهولة قادمة من قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر "تويتر"، صباح اليوم الاثنين: "قبل قليل رصدت قوة عسكرية طائرة مسيرة تسللت من قطاع غزة حيث تم إسقاطها من قبل قوات جيش الدفاع وتم نقلها للفحص".
يذكر أن إسرائيل تواجه خسائر فادحة من جراء إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة، والطائرات الورقية المشتعلة، ولم تتصد أية وسيلة دفاعية إسرائيلية لهذه الأسلحة الفلسطينية البدائية، وفيما يبدو أن إطلاق طائرة مسيرة من القطاع، هو حدث فلسطيني نادر، قبالة الداخل الإسرائيلي.
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