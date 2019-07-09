وكالة الطاقة الذرية تؤكد تجاوز إيران حدود تخصيب اليورانيوم

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لمنشأة نووية في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين، أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من تلك المرخص لها بها بموجب الاتفاق المبرم مع الدول العظمى في 2015.

وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان إن "مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67 في المئة".

وكانت طهران قد أعلنت الاثنين، أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ 4,5 في المئة على الأقل، ردا على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها.

ودعا الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إيران إلى "وقف" كل أنشطتها لتخصيب اليورانيوم المخالفة لالتزاماتها الواردة في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.

وكانت طهران قد كسرت في وقت سابق حدا لمخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.

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وتطالب إيران أوروبا بالتوصل إلى طريقة لمساعدتها على بيع نفطها الخام في الخارج، وتجاوز العقوبات الأميركية، حيث ترى أن الآلية الأوروبية التي تتيح لطهران التزود بالاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء، غير كافية.

ويأتي ذلك وسط تصاعد حدة التوتر مع الولايات المتحدة التي حذرت إيران من المضي قدما في تجاوز حدود تخصيب اليورانيوم المسموح بها ضمن الاتفاق النووي.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إن "على إيران أن تكون حذرة، لأنّها تقوم بالتخصيب لسببٍ واحد، ولن أقول ما هو هذا السبب. لكنّه ليس جيّدًا. من الأفضل أن يكونوا حذرين".

واتفاق فيينا وقع في يوليو 2015 بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى التي تضم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا.