قطر وإيران ولبنان..الثلاثي المدمر لليمن (تقرير)

تستمر إيران في تخريب اليمن، عبر دعم الميليشيات الحوثية الإرهابية، بإمدادهم بالسلاح، مستخدمة أذرعها الإرهابية من قطر ولبنان، الذين يوفرون السبل اللازمة لإيصال هذا السلاح إلى بكل أريحية إلى أيدي الحوثيين لمواصلة تخريب وتدمير اليمن.

تسريبات مخيفة

وتكشف مصادر صحفية عن تسريب خطير من داخل مكتب حزب الإصلاح "إخوان اليمن" موضحة أن قطر تساعدهم على بتهريب السلاح للحوثي، مبينة أن التسريبات تخص الطيارات المسيرة والصواريخ البالستية وكيف يتم إيصالها للحوثي.

مناطق التهريب

وأوضحت المصادر، أن تهريب السلاح يتم من مناطق في حضرموت والجوف والمهرة والبحر، حيث يتم ردم طريق العبر "بالشيولات" والبوابير، وهي تمويه لنقل الصواريخ.

مساعدة قطر

وذكرت أن قطر تساعد الإخوان بتهريب السلاح، حيث يتم إخراج البوابير الكبيرة من مناطق بوادي حضرموت على أساس انها تبع مقاول طرقات تذهب الى حدود الجوف، وهناك سلم واستلم طبعا الموضوع يتم بسرية كبيرة جدا، بحسب شهادة التحقيقات.

دعم إعلامي

ولفتت المصادر إلى أن قطر تقدم الدعم الإعلامي لإرهاب اليمنيين، مستخدمة قطاع طرق حتى لايستطيع أحد التوقف في الطريق ومشاهدة ما يحدث خوفا على حياته، فيما أوضحت أن قطاع الطرق تابعين لحزب الإصلاح الإخواني، ويتم صناعة فيديوهات لإرعاب الناس للتغطية على تهريب السلاح من حضرموت للحوثي.

تغطية الأحداث

وذكرت المصادر أن الإخوان في وادي حضرموت تعمل على التغطية لتسهيل مرور الصواريخ والاسلحة للحوثيين القادمة من عمان أو البحر، حيث تمر يوميا قاطرات عملاقة مطربلة لم يتم تفتيشها في النقاط فقط يؤخذون رشوة ويقوله أمشي امام أعين المواطنين.

تجار المخدرات

ويشارك "تجار المخدرات" بهذا العمل وهم من الجوف وحضرموت والمهرة همهم تهريب المخدرات يعرفون الصحراء جيدا ويعرفون طرقها ويساعدون في التعريف بالطرقات لايصال السلاح للحوثي لمعرفتهم بالصحراء.

لبنان

كما تضطلع لبنان بهذا الدور الإرهابي، لتخريب اليمن، لصالح إيران، عبر ذراعها الأساسي في لبنان، وهي مليشيات حزب الله اللبناني، بزعامة حسن نصر الله الإرهابي، حيث تؤمن هذه المليشيا إيصال السلاح للحوثي كذلك، عبر طرق مختلفة، مشاركة في ذلك قطر.

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