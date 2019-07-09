سامسونج تطرح هاتفها الاقتصادي الجديد "جالاكسي M20"

أكدت شركة سامسونج للإلكترونيات أنها تعتزم طرح هاتفها الاقتصادي "جالاكسي M20" المستهدف لجيل الالفيات عبر المواقع الإلكترونية مثل "سامسونج دوت كوم، جي ماركيت، أوكشون، ابتداءً من يوم 15 يوليو الجاري.

وهاتف سامسونج الاقتصادي جالاكسي M20، مخصص للبيع عبر الإنترنت، وسعره 220 ألف وون "187 دولارا أمريكيا" ولونه الوحيد وهو أسود فحمي.

وتقوم الشركة ببيع مسبق للهاتف عبر موقع "موشينسا" (www.musinsa.com) لمدة 7 أيام ابتداء من اليوم.

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كما تم عرض حزمة للهاتف والذي يشمل أيضا غطاء الهاتف وفنيلة وكتيب كوبون موشينسا بحدود 249 ألف وون.

ويعتبر هاتف جالاكسي أم 20 إحدى حلقات سلسلة هاتف جالاكسي أم، الذي طرحته سامسونج بأسعار منخفضة في أوائل العام الجاري، وتم طرحه في الهند في فبراير الماضي.

ويأتي الهاتف بشاشة 6.3 بوصة، وكاميرا أمامية 8 ملايين بيكسيل وكاميرا ازدواجية في الخلف بـ1،3 مليون، 5 ملايين بيكسيل، ويتميز بسعة البطارية الكبيرة بـ5،000 mAh، وله وظيفة إدراك بصمة الوجه وبصمة الاصبع، وبرنامج سامسونج للصحة.