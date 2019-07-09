إحباط محاولة حوثية لاستهداف سفينة تجارية بالبحر الأحمر

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الرياض: أعلن التحالف العربي في اليمن، أنه أحبط صباح الاثنين محاولة محاولة حوثية لاستهداف سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسيّر مفخّخ بالمتفجرات.

وقال المتحدث باسم "تحالف دعم إعادة الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس إنّه "صباح هذا اليوم، تمكّنت القوات البحرية للتحالف من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع بلو فيش".

وأضاف أنّ "قوات التحالف رصدت القارب المسيّر أثناء تحرّكه وتمّ اعتراضه وتدميره".

وشدّد المتحدّث على أنّ "تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يُعدّ عملاً إرهابياً خطيراً".

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وفي منتصف يونيو الفائت تعرّضت ناقلتا نفط يابانية ونروجية لهجمات فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه يومياً نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.

ووقع الهجومان بعد شهر على تعرّض ناقلتي نفط سعوديتين وناقلة نروجية وسفينة شحن إماراتية لعمليات "تخريبية".

واتهمت الرياض وحليفتها واشنطن إيران بالوقوف خلف هذه الهجمات.



