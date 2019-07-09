"وينج" تطبيق جديد لتوصيل الطلبات بالطائرات دون طيار

أطلقت شركة "وينج" لتوصيل الطلبات بطائرات دون طيار والتابعة لشركة "ألفابيت" الأمريكية" تطبيقًا جديدًا باسم "أوبن سكاي" لمساعدة مشغلي هذه الطائرات في تحديد أنسب الأماكن، والأوقات لتحليق الطائرات، وهبوطها.

وحصلت الشركة التابعة لـ "جوجل" المملوكة لـ "ألفابيت" على موافقة السلطات الأسترالية لتقديم خدماتها في ضواحي العاصمة "كانبرا"، حيث تقوم طائرات "وينج" بتوصيل الأطعمة، والقهوة، وأغذية الحيوانات الأليفة وغيرها إلى المنازل.

وأشار موقع "تك كرانش" للتكنولوجيا، إلى إطلاق التطبيق عبر "آب ستور" للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس" و"جوجل بلاي" للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد".

ويستهدف التطبيق مستخدمي الطائرات دون طيار للترفيه ومشغلي هذه الطائرات للأغراض التجارية.