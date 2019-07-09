مزايا خفية في "يوتيوب" لا يعلمها الكثيرون

يرتاد الناس موقع "يوتيوب" في العادة لأجل مشاهدة مقاطع الفيديو، ويشتركون في القنوات التي يهتمون بها، حتى يتلقوا إشعارات بشأن محتواهم المفضل، لكنهم قد لا يدرون بالكثير من المزايا التي تتيحها أكبر منصة في العالم لمشاهدة المحتوى.

وبحسب موقع "cnet"، فإن إحدى هذه المزايا التي لا نسمع بها، تسمح بتحميل 500 أغنية في المرة الوحيدة، فضلا عن إعادة تشغيل الفيديو من لحظة معينة، وتشغيل الترجمة.

ويصل عدد زوار موقع يوتيوب إلى مليارين في الشهر الواحد، وتحول في العصر الحالي، إلى "بديل" لقنوات التلفزيون التقليدية.

ومن المزايا الكبرى، تحميل 500 أغنية في المرة الواحدة، وهذا الأمر متاح من خلال خاصية تعرف بـ smart download، وبعد القيام بهذه العملية، سيكون بوسعك أن تستمتع إلى هذه الأغاني، حتى وإن لم تكن متصلا بالإنترنت.

وإذا كنت من مشتركي خدمة "يوتيوب ميوزك برميوم"، فمن الوارد أن تكون هذه الميزة متاحة لديك منذ فترة، ويقوم الموقع باختيار الأغاني التي دأبت على الاستماع إليها، ثم يقوم بتحميلها خلال فترة الليل، عند الاتصال من شبكة الـ"واي فاي".

وفي ميزة ثانية، يمكن تشغيل الفيديو من لحظة معينة، فإذا كنت تتابع مقطعا وأردت أن تتقاسم مشهدا معينا مع أصدقائك، فأنت لا تحتاج إلى أن توضح لهم، الدقيقة والثانية، كأن تقول لهم، ابدؤوا من الدقيقة الثانية وعشر ثوان.

ويكفي أن تبعث إليهم برابط، وحين سيقومون بفتحه، سيبدأ على نحو تلقائي، من اللحظة التي أردتها أنت، والقيام بهذا الأمر سهل جدا، ويكفي أن تضيف هذه الجملة القصيرة إلى آخر الرابط t=13m20s& وهذه الجملة تشير إلى الدقيقة 13 و20 ثانية، أما أنت فإمكانك أن تختار حسب رغبتك.

وإذا كنت ممن تروقهم الصور المتحركة "GIF"، فإمكانك أن تقوم بالتقاطها وأنت تشاهد مقطع الفيديو على اليوتيوب، وربما تحظى بشعبية واسعة على المنصات الاجتماعية، ويمكن القيام بهذه العملية في ثوان.

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وفي بداية العملية، قم بنسخ الرابط الذي تريد أن تلتقط منه الصورة، ثم الصقه في متصفح إنترنت، وأضف عبارة "GIF"، إلى بداية الرابط (كما في الصورة أدناه)، وبمجرد الضغط على زر الدخول، ستجد أنه بإمكانك أن تختار اللحظة المناسبة للصورة المتحركة، وعندها تستطيع الاحتفاظ بها أو مشاركتها مع الأصدقاء.

وفي ميزة أخرى، تستطيع تقديم الفيديو وإعادته إلى الوراء من خلال لوحة المفاتيح، فحين تضغط على زر "J"، يعود المقطع عشر ثوان إلى الوراء، أما عند الضغط على "L"، فيتقدم بعشر ثوان.

ولأنك قد تجد مقطع فيديو مغريا في بعض الأحيان، لكنك تكون مشغولا، يتيح لك "يوتيوب" أن تقوم بحفظه، وستكون قادرا على مشاهدته حتى وإن لم تكن متصلا بالانترنت، لكن هذا الأمر ممكن إذا كنت من مشتركي خدمة "يوتيوب برميوم".

وللاستفادة من هذه الخدمة، ابحث عن التحميل في التطبيق، ثم اختر جودة العرض، ثم سيصبح المقطع في المكتبة، وستستطيع أن تشاهده عندما ترغب في ذلك.

ولأجل مشاهدة مقاطع يوتيوب بجودة عالية على التلفزيون، اذهب إلى الرابط الآتي على الجهاز المتصل بالانترنت (www.youtube.com/tv)، وقم بالتسجيل من حساب غوغل، ثم ستختار جودة عرض الفيديو، وبعد ذلك، ستتابع كافة المقاطع بأفضل جودة متاحة، على نحو تلقائي.

وإذا أردت أن تحصل على شرح للفيديو أو أن تضيف إليه الترجمة المكتوبة، فهذا ممكن أيضا؛ ففي حال أردت الشرح اضغط على "CC" بعد النقر على زر الإعدادت أسفل الفيديو، وسترى الكلام الجاري في الفيديو معروضا على الشاشة، أما إذا أردت الترجمة فاضغط على أيقونة شبيهة بجهاز التشغيل في الأسفل، ثم اختر اللغة التي تريدها.

ولأن الأشعة التي تنبعث من الأجهزة تلحق ضررا بالعين، يمكنك أن تشغل الوضع المظلم في مقطع الفيديو، ويتوجب عليك أن تذهب إلى الإعدادت، ثم اضغط على "Dark theme".

وفي حال كنت من مشتركي "يوتيوب برميوم"، تستطيع أن تستفيد من خدمة أخرى مميزة، وهي أن تواصل مشاهدة مقطع الفيديو في نافذة صغيرة مع القيام بأشياء أخرى على هاتفك، وهذا الأمر غير متاح لمشاهدي يوتيوب جميعا.