شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد ومحمد السادس يبحثان تطورات أوضاع المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وتطرق الجانبان إلى تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.(وام)

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