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الشرطة الأمريكية تحذر من تحدي الآيس كريم

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأمريكية تحذر من تحدي الآيس كريم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت شرطة ولاية لويزيانا الأمريكية أمس، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من ممارسة تحدي انتشر مؤخراً في بعض الولايات الأمريكية يعرف ب«تحدي الآيس كريم».

وقالت شرطة الولاية في بيان، إنها اعتقلت شخصاً شارك في التحدي يدعى لينيس مارتن.

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ويعرف التحدي بأنه سلوك سيء، إذ يعتمد على أخذ الشخص عبوة آيس كريم من براد المتجر، ثم يفتح الغطاء ويلعقها ويعيدها إلى الداخل.

وقال لوني كافالير أحد المسؤولين في شرطة الولاية: التحدي غير صحي ولا يصب في مصلحة الصحة العامة.

وانتشر التحدي بعد نشر أحد الأشخاص لمقطع فيديو عنه في يونيو الماضي.

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