سلطان يصدر مرسوماً بإنشاء أكاديمية بحرية في الشارقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بإنشاء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة.

ويقضي المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 2019 بأن تنشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة أكاديمية متخصصة بالعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة تسمى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

والنقل البحري، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري اللازم لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها.

ووفقاً للمرسوم الأميري يكون مقر الأكاديمية في مدينة خورفكان في إمارة الشارقة، ويصدر قانون بتنظيم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وأهدافها واختصاصاتها وشؤونها كافة.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصها، وينشر في الجريدة الرسمية. (وام)

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