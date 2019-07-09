الإمارات: إعادة الانتشار في الحديدة استراتيجي.. ولا فراغ عسكرياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أكد مصدر مسؤول أن الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل استقرار هذا البلد الشقيق، والحفاظ على وحدة مؤسساته، ودعم مسار السلام برعاية الأمم المتحدة، مشددا على الالتزام بمكافحة الإرهاب، وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه الاعتدات الحوثية.

وشدد المصدر ل ”الخليج 365”، على أن خطة إعادة انتشار القوات الإماراتية في الحديدة والعاملة ضمن التحالف العربي، لا تعني حدوث فراغ عسكري في ظل كفاءة قوات الشرعية اليمنية، موضحا أن إعادة الانتشار تجري في الحديدة لأسباب استراتيجية ولأسباب تكتيكية في مناطق أخرى، كما تأتي لتعزيز فرص السلام، مشيرا إلى أن هذا القرار ليس وليد اللحظة، وجاء ضمن خطط استراتيجية مرتبطة بتحسين كفاءة قوات الشرعية اليمنية. كما شدد المسؤول على أن التحالف العربي صلب وناجح، مضيفا «لولا التحالف لكان الحوثي مسيطراً على كل اليمن في الوقت الحالي». وقال المصدر إن ميليشيات الحوثي لم تحقق أي تقدم ميداني منذ عامين، واستطعنا بفضل جهود قوات التحالف وقوات الحكومة اليمنية الشرعية أن نوقف انتشار ميليشيات الحوثي، مشيرا إلى أن التحالف يحترم إرادة المجتمع الدولي ويلتزم بمبادئ القانون الانساني، ولذلك وافقنا وباركنا «اتفاق استوكهولم» بشأن الحديدة، وطالما هناك اتفاق سياسي ندعمه، فمن المنطقي أن نعيد الانتشار بعيدا عن الحديدة، رغم أن قوات الشرعية كانت على وشك السيطرة على ميناء المدينة.

وتعزيزا للانجازات العسكرية، سارعت الإمارات إلى تقديم المساعدات الانسانية للأشقاء في اليمن، كما دورها المهم في حماية الأمن الإقليمي خصوصا في الساحل الغربي.

وبشأن الملاحة في البحر الأحمر، أكد المسؤول الإماراتي الالتزام بحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لأن هذه المسألة مهمة للملاحة الدولية.

وفي شأن آخر، شدد المصدر على أن الإمارات قامت بتدريب عشرات الآلاف من منتسبي الجيش ومختلف القوى الأمنية التابعة للحكومة الشرعية، وقد أثبتت هذه القوات كفاءتها وقدرتها على إنجاز المهمات، وبفضل ذلك تم القضاء على مجاميع إرهابية، وأنهينا «الإمارة الإرهابية» في المكلا، كما تقوم الإمارات ضمن التحالف العربي بمقاومة فلول تنظيم «القاعدة» ضمن الحرب العالمية على الإرهاب. كما استطعنا وفق مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، التي تأتي خصوصا من تهريب النفط وغيره من الأنشطة غير القانونية عبر الموانئ. وأكد المصدر المسؤول أن اليمن يمثل أكبر تحد لوقف التمدد الإيراني في المنطقة، في ضوء الدعم الذي تلقاه الميليشيات الحوثية من طهران منذ انقلابها على الحكومة اليمنية الشرعية.