شكرا لقرائتكم خبر عن 20.57 مليار درهم مساعدات إماراتية لليمن منذ 2015 والان نبدء باهم واخر التفاصيل





متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ حجم المساعدات الإماراتية المقدمة لليمن خلال الفترة من إبريل/ نيسان 2015 إلى يونيو/حزيران 2019، 20.57 مليار درهم إماراتي، أي ما يقارب 5.59 مليار دولار، موزعة على العديد من القطاعات الخدمية والإنسانية والصحية والتعليمية والإنشائية؛ حيث استفاد منها 17.2 مليون يمني، يتوزعون على 12 محافظة.ومن بين المستفيدين 11.2 مليون طفل، و3.3 مليون امرأة.وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في تقرير، أن من بين المستفيدين 11.2 مليون طفل، و3.3 مليون امرأة، فيما تلقى 16.3 مليون مساعدات غذائية، و1.8 مليون طفل وطفلة دعماً تربوياً وتعليمياً.وتمت إعادة تأهيل وتشغيل 3 مطارات و3 موانئ بحرية في كل من عدن والمكلا وسقطرى.وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في تقرير: أن 66% من تلك المساعدات خصصت للمشاريع التنموية، و34% للمساعدات الإنسانية.واستحوذ دعم البرامج العامة على 53% من حجم المساعدات الإماراتية لليمن، بما يعادل 10 مليارات و800 ألف درهم إماراتي (2.95 مليار دولار أمريكي)، في حين شكلت المساعدات الغذائية الطارئة والإنسانية 15% من حجم تلك المساعدات، بما يعادل 3 مليارات و128 ألف درهم (0.85 مليار دولار أمريكي)، بينما حصل قطاع الصحة على 11% من مجموع المساعدات الإماراتية في اليمن، بما يزيد على ملياري درهم إماراتي (0.59 مليار دولار أمريكي)، كما استحوذ دعم قطاع الطاقة على ما نسبته 9% بما يزيد على مليار ونصف المليار درهم (0.48 مليار دولار أمريكي).وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن 2.051 مليار درهم إماراتي (557.6 مليون دولار أمريكي) كان حجم المساعدات الإماراتية المقدمة لمحافظة الحديدة من يونيو 2018 إلى يونيو 2019.