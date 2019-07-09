«إسرائيل» تسقط مُسيّرة وتحشد على حدود غزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن جيش الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس، إسقاط طائرة مُسيّرة بدون طيار أُطلقت من قطاع غزة في مهمة لم يتم الكشف عنها. وقال الجيش «الإسرائيلي» في بيان: «رصدت قوة عسكرية طائرة مُسيّرة تسللت من قطاع غزة؛ حيث تم إسقاطها من قبل قواتنا ونقلها للفحص». ولم يكشف الجيش «الإسرائيلي» عن مزيد من التفاصيل عن مكان إسقاط الطائرة.

إلى ذلك، نقل جيش الحرب «الإسرائيلي» معدات ثقيلة، كما قرر نشر جنود لواء «جولاني» على طول حدود قطاع غزة؛ للتعامل مع «حدث أمني» قرب منطقة السياج الأمني جنوبي القطاع دون تفاصيل. وحسب موقع «واللا» العبري، أن أمراً ما تم العثور عليه قرب السياج، في حين أن الرقابة العسكرية «الإسرائيلية» فرضت حظراً حول نشر تفاصيل عن الحادث. وذكر مراسل صحيفة «يديعوت أحرونوت» في غلاف غزة، أنه سيتم نشر لواء «جولاني» على الحدود، وداخل كيبوتسات ومستوطنات الغلاف. مشيراً إلى أن عملية النشر بدأت فعلياً، وستنتهي خلال الأيام المقبلة. وأكّد الجيش «الإسرائيلي» أن الضابط، الذي لقي مصرعه في نوفمبر/‏تشرين الثاني من عام 2018 أثناء توغل سري فاشل في خان يونس بقطاع غزة، قُتِلَ «بطريق الخطأ» على يد جندي آخر خلال اشتباك مع أفراد من حركة «حماس». وذكر في بيان يتعلق بالنتائج الجزئية للتحقيق العسكري في الحادثة، أنّ الضابط الذي عرّف بأنّه «اللفتنانت كولونيل (إم)» قد أُصيب برصاصة أطلقها ضابط آخر باتّجاه مقاتلين في «حماس». وأضاف بيان الجيش «الإسرائيلي»، إن «اللفتنانت كولونيل (أ) أطلق النار على مجموعة من مقاتلي «حماس»، وأثناء تبادل إطلاق النار، قُتل اللفتنانت كولونيل (إم)». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن متحدثة باسم الجيش «الإسرائيلي» قولها: إن الرصاصة المميتة أطلِقت «بطريق الخطأ» من قبل اللفتنانت كولونيل «أ».

إلى ذلك، تظاهر العشرات من الفلسطينيين، قرب معبر بيت حانون، شمالي غزة؛ تنديداً بسياسة «التفتيش العاري» لأهالي الأسرى على الحواجز «الإسرائيلية». ورفع المشاركون في التظاهرة، التي دعت لها قوى وطنية، لافتات تنديد بعمليات التفتيش، التي تفرضها قوات الاحتلال على الحواجز.

وشنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات طالت 33 فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم 13 أسيراً محرراً من مدينة جنين، وفتاة من القدس، فيما هدمت منزلاً قيد الإنشاء في بيت أمر بمدينة الخليل. ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة عشر أسيراً محرراً؛ بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها. وقالت مصادر محلية: إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم جنين؛ إثر مداهمة عدد من منازل المواطنين؛ حيث قامت قوات الاحتلال بإطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية، ما أدى إلى إصابة العديد بحالات الاختناق.

وهدمت قوات الاحتلال، منزلاً قيد الإنشاء في بلدة بيت أمر شمالي الخليل؛ بحجة عدم الترخيص. وأفاد الناشط محمد عياد عوض، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قامت بهدم منزل المواطن محمد خليل عبد الفتاح سبع صبارنة، الواقع في منطقة خربة القط جنوب شرقي بيت أمر قيد الإنشاء يتكون من طابق مساحته 150 متراً مربعاً. واستولى مستوطنون على منزل في حي الصوانة وسط مدينة القدس المحتلة. وقالت مصادر محلية فلسطينية: إن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال استولت على منزل يتكون من أربعة شقق سكنية يعود لعائلة إيهاب المحضر المقيمة منذ عقود في القدس المحتلة. (وكالات)