جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن الفائزين في «البحر» و«التقاليد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستجرام» لشهري إبريل ومايو 2019، وكان موضوع مسابقة إبريل «البحر»، أما مسابقة مايو فكانت بعنوان «التقاليد». وفاز بجائزة «اختيار الجمهور» لمسابقة «البحر» المصور الإندونيسي عارف أداري، بينما فاز بنفس الجائزة في «التقاليد» المصور الهندي مايانك براجاباتي.

شهدت نسخة إبريل من المسابقة حضوراً مميّزاً للعدسة العربية، من خلال المصورة الإماراتية فاطمة الكمالي والمصرية سلمى عبدالفتاح، بجانب المصور العراقي خالد جمال والإيراني رضا كولجن، أما الإبداع الإندونيسي فهو ليس بجديد على قوائم الفائزين بالمسابقة، ممثلا بالمصور عارف أداري. أما نسخة شهر مايو فانحازت للكاميرا العُمانية بفوز أسعد عبدالله النبهاني وعوف عبدالله الشحي، بجانب المصورة التركية ليلى إمكتار والمصور الإيراني بابك مهرافشار والمصور الهنديّ مايانك براجاباتي.

ويحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وتُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على «إنستجرام».

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قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: العدسة الفوتوغرافية تبحث عن كشف الغموض وملاحقته في مخابئه، والبحر هو مملكة الغموض والتشويق التي تَشُدُّ اهتمام المصورين وتضعهم في مغامراتٍ ممتعةٍ مشوبةٍ بالخطر والمفاجآت.

وأضاف بن ثالث: الصورة خير سفير لتقاليد الشعوب وطقوسها المختلفة، هذا النوع من الصور نجده مفعماً بالتفاصيل المثيرة للفضول والدهشة، وله عاملٌ كبير في مدِّ جسور التواصل والتعارف وتبادل الثقافات بين الشعوب.

يقول عارف أداري: موقع التقاط الصورة الفائزة هو بحر تاليسايان في جزيرة ديراوان بإندونيسيا عام 2017. ولاحظتُ وجود عددٍ من أسماك قرش الحوت تسبح بالقرب من قوارب الصيد التقليدية. سعيدٌ جداً بالفوز بالمسابقة التي كان لها الفضل في سعيي لتطوير خبرتي في التصوير.

تقول فاطمة الكمالي عن صورتها الفائزة: التقطتُ الصورة في الفلبين في يناير الماضي، جمال الشواطئ هناك منحني حماسة استكشاف المناظر الجوية. إنها المرة الأولى التي أتذوّق فيها طعم الفوز وهو شعورٌ رائعٌ حقاً. أشكر جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير على هذه الفرصة ولدي رغبة كبيرة بالتقاط المزيد من الصور والمشاركة في جميع المسابقات القادمة. أطمحُ دوماً لإلهام المبدعين ومشاركة المعرفة وإرسال رسائل إبداعية عبر فن التصوير.