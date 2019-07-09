بنس لإيران: لا تسيئوا فهم ضبط النفس الأمريكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حرباً مع إيران إلا أنها لن تتراجع أبدا أمام الانتهاكات الإيرانية والتهديد الذي تمثله طهران للمنطقة، وذلك بعدما أعلنت الأخيرة أنها باتت تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة لا تقل عن 4.5 بالمئة في تحد جديد يضاعف حدة التوتر القائم حول برنامجها النووي المثير للجدل.

وحذر بنس إيران من إساءة فهم ضبط النفس الأمريكي والتوهم بأنه ضعف في عزم بلاده، مشيراً إلى أن واشنطن بالفعل لا تريد حرباً معها وترغب في الحوار إلا أنها لن تتوانى في حماية مصالحها وستتعامل بشدة مع تهديدات طهران. وأكد بنس أن بلاده طبقت حملة ضغط مكثفة على إيران لوقف نشاطها التدميري وسلوكها الخبيث.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر إيران الأحد، من المضي قدماً في برنامجها النووي، وقال قبل صعوده الطائرة الرئاسية في نيوجيرسي، «إيران من الأفضل أن تحذري»، وأشار ترامب في تصريحاته إلى أن «إيران تفعل الكثير من الأشياء السيئة، هم يريدون بطريقتهم هذه حقوقاً تلقائية في امتلاك سلاح نووي»، وشدد على أن «إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً».

وجاءت التهديدات الأمريكية، في وقت أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من تلك المرخص لها بها بموجب الاتفاق المبرم مع الدول العظمى في 2015. وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان إن «مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3.67%».

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت في وقت سابق، أنها تعمل على التحقق من صحة ما أعلنته إيران عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي. وتتخذ الوكالة التابعة للأمم المتحدة من فيينا مركزاً لها، وهي مكلفة بالإشراف على تطبيق الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى عام 2015 عبر وسائل تقنية متطورة وخبراء يعملون مباشرة على الأرض في إيران.

من جهته عبر الاتحاد الأوروبي عن «قلقه» البالغ من الإعلان الإيراني وحض بقوة إيران على وقف أنشطتها المنافية لالتزاماتها في إطار «اتفاق فيينا» وعلى «العودة» الى الالتزام بالاتفاق الدولي. وحثت الناطقة باسم الدبلوماسية الأوروبية مايا كوسيانسيتش، إيران على «التقيد بالتزاماتها الواردة في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى حول ملفها النووي. وأكدت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي يومي للمفوضية الأوروبية في بروكسل أن هذه الدعوة الأوروبية تتضمن «الكف عن إنتاج اليورانيوم المخصب بأعلى» من حد 3.67% المنصوص عليه في الاتفاق النووي الإيراني. وقالت كوسيانسيتش إن الاتحاد الأوروبي «على تواصل» مع أطراف أخرى موقعة على الاتفاق النووي بدون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.

كما أعرب الكرملين عن «قلقه» من قرار طهران البدء بتخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، داعياً إلى «مواصلة الحوار». وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بسكوف في مؤتمر صحفي أن «روسيا تريد قبل كل شيء مواصلة الحوار وبذل الجهود على المستوى الدبلوماسي». وأعربت الصين عن «أسفها» لقرار طهران خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني، وطالبت بضبط النفس. (وكالات)