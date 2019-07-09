شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يحبط عملية إرهابية حوثية ضد سفينة في البحر الأحمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أن العمل الإنساني المقدم من السعودية والإمارات ضمن استراتيجية السلام التحالف يحبط عملية إرهابية حوثية ضد سفينة في البحر الأحمر تاريخ النشر: 09/07/2019 استمع

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