«إقامة دبي»: 27 مليون قادم ومغادر عبر منافذ الإمارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، وصل إلى 27 مليوناً و373 ألفاً و641 قادماً ومغادراً، واستحوذت فيها المنافذ الجوية على النسبة الأعلى في حركة دخول وخروج المسافرين بواقع 25 مليون مسافر، تلاه عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية بواقع مليون و816 ألفاً و141 مسافراً، فيما بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ البحرية 557 ألفاً و500 مسافر.

أكد اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة أن إقامة دبي تعمل وفق استراتيجيات وخطط مستمدة من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ونسعى من خلالها إلى تطبيق هذه الاستراتيجيات والخطط الوطنية الطموحة، التي ترسم الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل، وخطة دبي 2021، مؤكداً أن إقامة دبي على أتم الاستعداد لتوفير أفضل الخدمات للمسافرين عبر كل منافذها، نظراً إلى بدء موسم العطلة الصيفية، حيث من المتوقع أن يزداد عدد المسافرين خلال هذه الفترة، وذلك وفق خطة شاملة تمثلت في تكثيف الجهود ووضع آلية عمل محكمة تركز على توفير الراحة والسعادة لجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار.

حركة العبور

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وأظهرت الإحصائيات ارتفاع عدد مستخدمي البوابات الذكية خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل عدد المستخدمين طبقاً للإحصاء النصف السنوي من عام 2019 إلى 5 ملايين و731 ألفاً و67 مستخدماً، الأمر الذي يشير إلى إقبال الناس على استخدام هذه البوابات، ودعت إقامة دبي المسافرين عبر مطار دبي الدولي لاستخدام البوابات المنتشرة في صالات المغادرين والقادمين والبالغ عددها 122 بوابة وذلك لتسريع إنجاز إجراءاتهم.

ويعمل مركز خدمات المطار في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والعطل الرسمية، لتسهيل إجراءات المسافرين والمواطنين، حيث تم تجديد 5 آلاف و72جواز سفر للمواطنين خلال النصف الأول من العام الجاري، وإنجاز 317 ألفاً و182 معاملة إذن دخول وإقامة.

كما أنهت إقامة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 9 ملايين و501 ألف و512 معاملة أذونات الدخول والإقامة وقد بلغت عدد معاملات الإقامة والتي تنوعت بين إصدار وتجديد إلى مليونين و118 ألفاً و19 معاملة، في حين بلغ عدد معاملات أذونات الدخول 7 ملايين و383 ألفاً و493 معاملة.



30 ألفاً و87 معاملة أنجزها قطاع الجنسية



وأنجز قطاع الجنسية 30 ألفاً و87 معاملة، خلال النصف الأول من العام الجاري، منها ألف و167 معاملة أنجزها مركز السعادة في مستشفى لطيفة، والتي تنوعت بين إصدار شهادة ميلاد وإصدار جواز سفر للمواليد الجدد (المواطنين)، حيث دعت إقامة دبي المواطنين إلى التأكد من صلاحية جوازات سفرهم وخصوصاً خلال الإجازات والعطلات الرسمية، لتفادي التأخر عن الرحلات، أو تعرضهم للعوائق عند وصولهم إلى معظم الدول الأخرى.

تلقى مركز اتصال خدمة آمر 580ألفاً و846 مكالمة خلال النصف من عام 2019 تضمنت خدمات الرد الآلي حول بعض الخدمات ومنها الاستفسار عن إنجاز المعاملات، والمحادثات الإلكترونية.

وتلقت خدمة «تواصل مع المدير العام» ألفين و421 رسالة بريد إلكتروني خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، تنوعت بين الاستفسارات والملاحظات وطلبات الحصول على إذن دخول وإقامة بالإضافة إلى رسائل الشكر والثناء. كما يمكن لكافة المتعاملين تقديم اقتراحاتهم واستفساراتهم عن الخدمات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني www.dnrd.ae أو من خلال التطبيق الذكي لإقامة دبي.

وأظهرت إحصائيات منصة «المسرعات القانونية» بإقامة دبي التي تندرج تحت إدارة الشؤون القانونية تحت إشراف ومتابعة العميد دكتور علي بن عجيف الزعابي المستشار القانوني لإقامة دبي، أن عدد المعاملات القانونية خلال النصف الأول من هذا العام وصلت إلى 13 ألفاً و376 معاملة قانونية، تنوعت ما بين الاستشارات القانونية، والتوفيق والمصالحة وطلبات الجهات القضائية والقانونية.