شكرا لقرائتكم خبر عن «السامبا».. عودة بطل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضعت البرازيل حداً لصيام عن الألقاب الكبيرة دام 12 عاماً بتتويجها على أرضها بلقب كأس أمريكا الجنوبية «كوبا أمريكا» في كرة القدم بتغلبها على البيرو 3-1 في المباراة النهائية للنسخة السادسة والأربعين.

على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو وأمام 70 الف متفرج، سجل إيفرتون (15) وغابريال جيزوس (45+3) وريشارليسون (90 من ركلة جزاء) للبرازيل، وباولو غيريرو (44 من ركلة جزاء) هدف البيرو التي فشلت في التتويج الثالث، والأول منذ 1975.

وهو اللقب التاسع للبرازيل في البطولة القارية والأول منذ لقب 2007 في فنزويلا. وثبت منتخب «السامبا» قاعدة التتويج بكوبا أمريكا في كل مرة استضاف فيها البطولة، وذلك للمرة الخامسة.

وحصدت البرازيل جميع جوائز البطولة، ففضلاً عن اللقب القاري، نالت جائزة اللعب النظيف، واختير حارس مرماها أليسون أفضل حارس مرمى، وتوج مهاجمها إيفرتون بجائزة أفضل هداف برصيد 3 أهداف علماً أنه اختير أفضل لاعب في المباراة النهائية، فيما كان قائدها داني ألفيش أفضل لاعب في البطولة.

وجاء تتويج البرازيل بلقب أقدم كأس قارية في العالم، بغياب نجمها المطلق نيمار الذي غاب عن «سيليساو» بسبب إصابة في كاحله تعرض لها قبيل البطولة خلال مباراة ودية.

وخلافاً لمونديال 2014 حين غاب نيمار عن نصف النهائي ضد ألمانيا ثم مباراة المركز الثالث التي خسرتها بلاده ضد هولندا بثلاثية نظيفة بسبب إصابة تعرض لها في ربع النهائي ضد كولومبيا، لم يتأثر «سيليساو» بافتقاده خدمات نجمه وقدم أداء جماعياً بمزيج من لاعبي الخبرة والشباب.

وكشف حارس ليفربول أليسون بعد الفوز على البيرو في النهائي أنه «دون نيمار، كان الوضع معقداً لأنه لاعب موهوب جداً يقدم الكثير للفريق. كان من المهم جدا أن نفوز من أجل المجموعة».

واعتبر الحارس المتوج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا أنه «في بعض الأحيان، كل الأضواء تكون مسلطة عليه ونبقى نحن جانباً، لكن الجميع يقدره. أنا متأكد من أنه سيتعافى وسيمنحنا بعودته المزيد من القوة».

وفي شوارع البرازيل، احتفل المشجعون بهذا اللقب الذي توج به منتخب بلادهم «دون نيمار»، ومن ساو باولو عبرت إيلاين فييرا بيسوا دي سوزا (43 عاماً) عن فرحتها لوكالة فرانس برس بالقول «نحن الأبطال مرة أخرى! والأفضل، أن الأمر تحقق دون نيمار. هذه هي البرازيل، بغض النظر من يلعب».

وسبق لمدرب المنتخب تيتي أن قال قبيل البطولة بأنه «لا غنى عن نيمار في ما يتعلق بنوعية لعب المنتخب البرازيلي، لكن بالإمكان تعويضه».

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مستقبل مشرق

وأظهرت كوبا أمريكا 2019، أن البرازيل تملك الخيارات اللازمة لتعويض لاعب من طراز نيمار الذي سجل 60 هدفاً بقميص المنتخب في 97 مباراة.

وانتظر البرازيليون أن يكون دافيد نيريس مفتاح المنتخب بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع أياكس أمستردام الهولندي، لكن إيفرتون هو من خطف الأضواء من الجميع على الرغم من أن الجناح الشاب (23 عاماً) هو اللاعب الوحيد في التشكيلة الأساسية الذي يلعب في الدوري المحلي حيث يدافع عن ألوان غريميو.

وأنهى إيفرتون الذي يتميز بمراوغاته، البطولة القارية كأفضل هداف مشاركة مع البيروفي باولو غيريرو بتسجيله ثلاثة أهداف، أهمها الهدف الذي مهد به الطريق لمنتخب بلاده من أجل الفوز باللقب في الدقيقة 15 من المباراة النهائية.

وهناك نجم آخر كان مؤثراً جداً هو لاعب مانشستر سيتي غابريال جيزوس الذي، وعلى غرار إيفرتون، بدأ البطولة القارية من مقاعد البدلاء قبل أن يفرض نفسه أساسياً لا غنى عنه منذ مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضد البيرو بالذات (5-صفر).

ورغم أعوامه ال22، خلق جيزوس الفارق بالنسبة لبلاده، بتسجيله هدفاً مع تمريرة حاسمة في مباراة نصف النهائي ضد الأرجنتين، ثم كرر الأمر ذاته في النهائي بتسجيله الهدف الثاني وتمريره كرة الهدف الأول لإيفرتون، قبل أن تنتهي مشاركته ببطاقة حمراء نتيجة نيله إنذارين، دون أن يكون لذلك عواقب وخيمة على البلد المضيف.

وإذا كان الشباب عنوان القوة الهجومية للبرازيل، فإن خط الوسط مزيج بين الخبرة التي يؤمنها كاسيميرو وفيليبي كوتينيو (كلاهما 27 عاماً)، والشباب المتمثل بآرثر (22 عاماً).

بالنسبة لتيتي، الخط الأهم الذي يجب التركيز عليه للمستقبل هو الدفاع الذي كان مفتاح نجاح المنتخب منذ أن تولى هذا المدرب منصبه قبل ثلاثة أعوام، إذ لم تتلق الشباك البرازيلية سوى 11 هدفاً في آخر 42 مباراة، بينها واحد فقط في كوبا أمريكا 2019.

والمشكلة التي يواجهها تيتي، أن عليه إيجاد البديل لكل من تياغو سيلفا والقائد الجديد داني ألفيش الذي اختير أفضل لاعب في البطولة، لأن الأول يبلغ 34 عاماً والثاني 36، ما يعني أن مشاركتهما في مونديال 2022 مستبعدة إلى حد كبير، لاسيما بالنسبة للأخير.

وعلى تيتي أن يراقب إيدر ميليتاو (21 عاماً) الذي خاض دقائق معدودة في نهائي أول أمس الأحد، لمعرفة ما إذا كان يتمتع بالقدرات التي رآها فيه العملاق الإسباني ريال مدريد عندما قرر إنفاق 50 مليون يورو لضمه إلى صفوفه من بورتو البرتغالي بعقد لستة أعوام.