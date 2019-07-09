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© Sputnik . Vladimir Fedorenko
يشار إلى أن مصلحة الطيران التابعة للحكومة الليبية المؤقتة شرقي البلاد المنبثقة عن البرلمان الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح قد أعلنت في وقت سابق من انتهاء أعمال الصيانة في مطار بني وليد المدني بنسبة 90 بالمائة.
يذكر أن الحكومة المؤقتة كانت قد تكفلت بهذا المشروع وأرسلت مندوبين من مصلحة الطيران التابعة لها للإشراف على عمليات التنفيذ.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة الوفاق الليبية تعلن إيقاف حركة الطيران في مطار بن وليد المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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