الرئيس الأميركي يستقبل السفيرة السعودية في البيت الأبيض

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واشنطن: سلمت السفيرة السعودية في الولايات المتحدة، يوم الاثنين، ريما بنت بندر بن سلطان أوراق اعتمادها للرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض.

وقالت السفارة السعودية في واشنطن في تغريدة عبر حسابها على تویتر "نقلت الأمیرة ریما بنت بندر تحیات وأطیب تمنیات خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، وولي العھد الأمیر محمد بن سلمان، إلى الرئیس ترمب والشعب الأمبركي".

وكانت الأميرة ريما وصلت إلى واشنطن الأسبوع الماضي لتباشر مهام عملها سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية في واشنطن فهد ناظر، الخميس الماضي أن السفيرة المعينة قدمت نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأميركية.

وقالت الأميرة ريما في صفحتها على موقع تويتر يوم الخميس "بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأميركية.. أسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب".

وتعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة الحادية عشرة للسعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1945، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.

