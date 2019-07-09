شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يدمر قاربا حوثيا مفخخا استهدف سفينة تجارية بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دمرت القوات البحرية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم،الاثنين، قاربًا حوثيًا مفخخًا استهدف إحدى السفن التجارية جنوبي البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي - وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية - إن "قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره"، مشددا على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية - المدعومة من إيران - يعد عملا إرهابيا خطيرا، مؤكدا أن قوات التحالف ماضية في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للميليشيا الحوثية.

Advertisements

وأشار إلى أن التنظيمات الإرهابية حاولت تأسيس نواة لها في اليمن، وأن ممارسات الميليشيات الحوثية عززت من وجود التنظيمات الإرهابية في البلاد.