الجيش السوري يقصف بالصواريخ مواقع "النصرة" في تل ملح وجبين وكفرزيتا

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أفادت وكالة "سانا" بأن الجيش السوري نفذ ضربات مكثفة بالمدفعية والصواريخ ضد "تحركات ونقاط انتشار مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة على محور الجبين وتل ملح والحويجة وبلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي الغربي".
© Sputnik . Bassel Shartouh
وعلى محور آخر، بينت الوكالة أنه تم استهداف مقرات وتحصينات مجموعات إرهابية في محيط خان شيخون جنوب إدلب بصليات صاروخية ما أدى إلى تدمير تحصينات للإرهابيين وعدد من آلياتهم على الطريق الواصل إلى بلدة الهبيط غربا.
وكانت صحيفة "الوطن" السورية نقلت منذ أيام عن مصدر عسكري أن الجيش السوري بدأ اتباع أساليب "حرب الاستنزاف" عن طريق استهداف طرق إمداد وتحركات الإرهابيين في العمق على محاور أرياف حماة وإدلب وحلب.
ولفتت الصحيفة إلى أن الهدف من هذا التكتيك هو استنزاف قوى المجموعات المسلحة، مشيرة إلى أن خارطة الوضع الميداني، لا تزال على حالها رغم ضراوة المعارك، واستماتة الإرهابيين في إحداث أي خرق يسمح لهم باستعادة الاستثمار والتحشيد الإعلامي.
وأغار الطيران الحربي في الأيام الماضية على عمق المحاور في ريف حلب الجنوبي والغربي.
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