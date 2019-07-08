إسرائيل تلاحق عرفات في مثواه الأخير لانتزاع آخر عقار له في القدس!

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

لجأت إسرائيل ومستوطنوها لحيلة قضائية بهدف الاستيلاء على آخر قطعة أرض يملكها الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، في القدس، في تجاسر على ملاحقة الزعيم الراحل في مثواه الأخير.

وتقع قطعة الأرض المذكورة داخل مقبرة جبل الزيتون، وتطل على مدينة القدس القديمة.

ووضعت محكمة إسرائيلية منذ يناير الماضي رهنا مؤقتا على قطعة أرض في القدس يمتلكها الراحل عرفات بعدما رفع ما يسمى "مركز القانون الإسرائيلي" (شورات هادن) دعوى تعويضات مدنية ضد السلطة الفلسطينية.

وحكمت هذه المحكمة الإسرائيلية في القدس، اليوم الاثنين، بإدانة السلطة الفلسطينية، بما يشمل رئيسها الراحل عرفات، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي، بالمسؤولية عن هجمات استهدفت إسرائيليين إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000.

وزعمت دارشان-ليتنر، رئيسة "مركز القانون الإسرائيلي" أن "هذه الخطوة إحدى الخطوات نحو العدالة للضحايا وعائلاتهم. لن نسمح بوضع يكون فيه عرفات مالكا لعقار في قلب القدس، مع تجنب دفع تعويضات إلى ضحاياه".

شاهد ايضًا:

أرض الرئيس الفلسطيني الراحل عرفات في القدس التي حجزتها محكمة إسرائيلية

مقدم من يورونيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: فيلا "صديقة للبيئة" داخل صخرة في موناكو موناكو Euronews Arabia

شاهد: فرانكفورت تستعد لتفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية ألمانيا Euronews Arabia

شاهد: احتجاجات وسط باريس للمطالبة بإجراءات فورية ضد قتل النساء باريس Euronews Arabia 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO فيديو: أرض الرئيس الفلسطيني الراحل عرفات في القدس التي حجزتها محكمة إسرائيلية Euronews Arabia مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأضافت تعليقا على قرار المحكمة اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة "التاريخي" أظهر أن عرفات حاول استخدام الحرب والقتل، عبر الانتفاضة الثانية، للحصول على تنازلات من إسرائيل ولم ينجح في خوض مفاوضات أوسلو.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن "المحكمة الإسرائيلية أدانت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والأسير مروان البرغوثي، والسلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن 17 هجوما خلال الانتفاضة الثانية، وأمرت بتعويض ذوي القتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل أي 279.8 مليون دولار".

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن بعض هذه الهجمات نفذتها حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، لكن المحكمة، وبناء على أدلة سرّية لم تكشف عنها، لا تزال تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عنها.

المصدر: "جيروزاليم بوست"