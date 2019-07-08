دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الكويت توضح حقيقة صور تشقق وتصدع المباني من جراء زلزال إيران

قالت وزارة الداخلية الكويتية إنها لم تتلق أي بلاغات عن وقوع أضرار مادية أو بشرية نتيجة الهزة الأرضية التي تأثرت بها البلاد صباح اليوم الاثنين نتيجة الزلزال الذي ضرب غرب إيران.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات تركزت حول الاستفسار عن سبب الهزة الأرضية دون الإبلاغ عن وقوع أي أضرار مادية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورًا، اليوم الاثنين، تُظهر تشققات أرضية وشروخًا بالمباني في الكويت، من جراء الزلزال الذي ضرب إيران بقوة 6.5 درجة على مقياس رختر.

وردَّت الإدارة العامة للإطفاء على إحدى الصور التي تُظهر أحد المباني وقد تصدعت واجهته بأن «التشقق في أحد المباني في العاصمة الكويت هو مجرد انعكاس لأشعة الشمس على المبنى، ولا علاقة له بالهزة الأرضية».

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كما أكدت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، أن الشبكة الكهربائية لم تتأثر بالهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد صباح اليوم.

وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري، في تصريح لـ«كونا»: «إن جميع المنشآت والمحطات التابعة للوزارة، تعمل بشكل طبيعي، ولم تتأثر بالهزة الأرضية»، مؤكدًا قوة الشبكة الكهربائية في البلاد.

وأشار بوشهري إلى المتابعة المستمرة من قياديات الوزارة لمراقبة أي تغيرات مناخية، وتوفير كل الخدمات اللازمة في جميع الظروف.

وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية؛ أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين رصد هزة أرضية نتيجة زلزال ضرب غرب إيران، وشعر بها سكان الكويت ثوانيَ معدودة.