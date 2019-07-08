دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير HTC المالي لشهر يونيو يؤكد على زيادة في إيرادات الشركة ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة HTC اليوم عن تقريرها المالي لشهر يونيو، والذي أكد على تحقيق الشركة زيادة في الإيرادات تصل إلى 44 مليون دولار.

حققت شركة HTC أفضل إيرادات لها منذ 7 أشهر خلال هذا الربع، حيث كشف إعلان الشركة عن تقريرها المالي عن إيرادات تصل إلى 44 مليون دولار.

ولقد إستعرضت HTC تقريرها المالي لمدة 6 أشهر الأولى من عام 2019، حيث حققت الشركة إيرادات بقيمة 1.84 مليار دولار خلال هذه الفترة، وهو ما يؤكد على زيادة مذهلة في الإيرادات بنسبة 94.07% عن شهر مايو من عام 2019.

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ولقد وصلت نسبة الإنخفاض السنوي إلى 34% وهي نسبة أقل مقارنة بالإنخفاض السنوي في الإيرادات خلال 2018، كما تشير التوقعات التي جاءت من مصادر داخلية في الشركة إلى أن HTC ستتمكن من دعم الإيرادات بشكل أكبر مع إطلاق هاتف Desire 19 بلس خلال الشهرين القادمين في السوق التايواني.

يذكر أن HTC تؤكد أيضاً على الآداء الجيد لهاتف HTC U19e المميز برقاقة معالج Snapdragon 710، والذي يأتي بسعر 480 دولار.

المصدر

هذا الموضوع تقرير HTC المالي لشهر يونيو يؤكد على زيادة في إيرادات الشركة ظهر على التقنية بلا حدود.