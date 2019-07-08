شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: هناك علاقة قوية بين القاعدة وداعش من جهة والمليشيات الحوثية من جهة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أن هناك علاقة قوية بين تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وداعش من جهة وبين الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من جهة أخرى، مشيرا إلي عملية التحالف بالداخل اليمني بشأن القاء القبض على أمير تنظيم داعش باليمن الملقب بأبو أسامة المهاجر.

وقال المالكي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرياض اليوم (الإثنين) حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ، إن قوات التحالف مستمرة في القضاء على تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية أياً كانت، مشيرا إلي أن الأسلحة والدعم الإيراني للميليشيا الحوثية يهدد الأمن الأقليمي والدولي.

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كما تطرق المالكي إلى موقف العمليات لإعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني، والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، واستهداف القدرات الحوثية في الداخل اليمني وإسناد الجيش اليمني، حيث أشار إلى استمرار انتهاك الميليشيا الحوثية للقانون الدولي الإنساني من خلال استهداف الأعيان المدنية والمدنيين من مواطنين ومقيمين في المملكة، وفي الداخل اليمني عبر الطائرات المسيرة المتفجرة.

واستعرض المالكي، جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتدفق المساعدات الإنسانية وجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشيرا إلي استمرار عمل المنافذ الإغاثية في اليمن الجوية والبحرية والبرية، وإلي تقرير منظمة التحقق والتفتيش UNVIM التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي