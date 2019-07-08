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غارات لمقاتلات التحالف تستهدف ميليشيا الحوثى فى محافظة حجة باليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، عدة غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية عبس شمالي محافظة حجة شمال غربي اليمن.

 

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن الغارات استهدفت منصات إطلاق صواريخ، في منطقة بحيص ومزرعة القحوم ومزارع الجر، في مديرية عبس، وأسفرت تلك الغارات عن تدمير منصتي إطلاق صواريخ بالستية، ومنصة ثالثة لإطلاق صواريخ كاتيوشا.

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كما استهدفت المقاتلات بغارات أخرى تجمعات لميليشيا الحوثي، في مزرعة الهمداني، جنوبي المديرية ذاتها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

 

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