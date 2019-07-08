الإمارات والهند تبحثان العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الحالية إلى الهند، مع وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة وغيرها من المجالات المشتركة وأوجه تطوير آفاقها في شتى المجالات.
وتبادل الجانبان - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم،الاثنين، وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وشددًا على أهمية مكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله.
وأكد وزير الخارجية الإماراتي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائية والاستراتيجية المتميزة مع الهند.
من جانبه، أكد شانكار حرص الهند على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الإمارات في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين.
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