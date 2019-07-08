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الحرس الوطنى التونسى يوقف 19 مهاجرا غير شرعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني التونسي بجرجيس من ولاية مدنين، اليوم،الإثنين، عملية إبحار مركب بحري بسواحل حاسي الجربي بطريقة غير شرعية على متنه 15 شخصا، إضافة إلى إلقاء القبض على 4 أشخاص آخرين يعتزمون المشاركة في عملية اجتياح الحدود البحرية بطريقة غير شرعية.

 

من جهة أخرى، أكد مدير الحماية المدنية بسوسة العميد جلول جاب الله، أن حادث القطار الذي وقع اليوم بمدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة لم يسفر عن سقوط ضحايا، إلا أنه تسبب في إصابة 15 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة.

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وأوضح جاب الله، أن وحدات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف توجهت على الفور إلى مكان وقوع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بسوسة وتوفير مختلف وسائل الإسعافات الأولية لركاب القطار.

 

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