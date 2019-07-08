شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش اللبنانى يبحث مع مسئول عسكرى أمريكى تعزيز التعاون فى التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم، مباحثات مع رئيس فرق تدريب القوات الخاصة في الجيش الأمريكي جوش واكر، تناولت سبل تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والأمريكي، خاصة في مجال التدريب.

وسبق لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن أكد خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان في شهر مارس الماضي، استمرار بلاده في تقديم الدعم والمساعدات العسكرية إلى القوات المسلحة اللبنانية بوصفها "شريكا استراتيجيا في محاربة الإرهاب".

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وكثفت الولايات المتحدة على مدى الشهور الأخيرة من وتيرة المساعدات العسكرية التي تقدمها إلى الجيش اللبناني، حيث تسلم الجيش منتصف شهر أبريل الماضي عتادا عسكريا بقيمة 15 مليون دولار على سبيل الهبة من السلطات الأمريكية، إلى جانب تسلمه في شهر فبراير الماضي شحنة من الصواريخ الذكية المتطورة الدقيقة الموجهة بالليزر، تقدر قيمتها بأكثر من 16 مليون دولار، وتمثل مكونا رئيسيا لطائرات (سوبر توكانو) الحديثة والتي سبق للولايات المتحدة تقديمها إلى القوات الجوية اللبنانية وتستخدم في الأغراض القتالية والاستطلاع.

وكان الجيش اللبناني قد تسلم أيضا على مدى الشهور الماضية دفعات متتالية من آليات القتال المدرعة من طراز (برادلي) مع المكونات العائدة لها.

وسبق وأعلنت الإدارة الأمريكية التزامها الثابت والحازم بدعم الجيش اللبناني بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قامت منذ العام 2005، باستثمار أكثر من ملياري دولار "في شراكتها القوية مع الجيش اللبناني".