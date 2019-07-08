إسرائيل تعلن اكتشاف نفق قرب الحدود مع قطاع غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، اكتشاف مسار نفق قرب الحدود مع قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إن "العائق (الجدار) التحت أرضي للحدود مع قطاع غزة أدى إلى اكتشاف مسار النفق".

وعام 2016 بدأت إسرائيل بناء جدار تحت الأرض، بهدف الكشف عن الأنفاق الفلسطينية من قطاع غزة، وما زال العمل فيه مستمرا.

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وجاء في البيان: "في هذه الساعات تقوم قوات جيش الدفاع بأعمال دراسة متقدمة في المسار".

وخلال العامين الأخيرين، أعلن الجيش الإسرائيلي عدة مرات، الكشف عن أنفاق، قال إن حركة حماس الفلسطينية تقف وراءها.

ولم يصدر عن الجانب الفلسطيني أي تعليق حول إعلان الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة.

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