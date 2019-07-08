وزير داخلية "الوفاق" الليبية في زيارة عمل إلى الجزائر‎

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

بدأ وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، الاثنين، زيارة عمل إلى الجزائر لم يعلن عنها مسبقا، وذلك بالتزامن مع عملية عسكرية يشنها، منذ أكثر من 3 أشهر، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشره وزير الداخلية الجزائري، صلاح الدين دحمون، عبر صفحته بموقع "فيسبوك".

وقال دحمون: "استقبلت صباح اليوم بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي (الجزائر العاصمة)، وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبي، فتحي باشاغا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى بلادنا".

ولم يقدم دحمون أو وزارة الداخلية الجزائرية تفاصيل أكثر حول مدة هذه الزيارة وجدول أعمالها، علما أنه لم يعلن عنها مسبقا.

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وتعد زيارة باشاغا الثانية خلال 5 أسابيع، لمسؤول ليبي رفيع إلى جزائر، حيث أجرى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، زيارة إلى البلاد نهاية مايو/ أيار الماضي، استغرقت ساعات وبحث خلالها آخر تطورات الوضع في بلاده.

وتزامنت زيارة وزير داخلية حكومة الوفاق مع تهديدات جديدة من القوات التابعة لحفتر باستئناف عملية عسكرية أطلقتها قبل أشهر للسيطرة على طرابلس.

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة الليبية.

في المقابل، تستنفر قوات الوفاق منذ ذلك الحين لصد الهجوم، وقد تمكنت في الأيام الأخيرة من السيطرة على مركز القيادة الرئيسية لعمليات قوات حفتر بمدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس).

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